Экс-глава Сабаильского муниципалитета скоро предстанет перед судом

В ближайшие дни экс-глава Сабаильского муниципалитета Ахмед Гусейнов предстанет перед судом.

Как сообщает haqqin.az, предварительное следствие по делу уже завершилось. Материалы по уголовному делу направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения. Предварительное заседание по делу назначено на 11 января, на процессе будет председательствовать судья Мухаммед Акперов.

Отметим, что А.Гусейнов, войдя в предварительный сговор с группой лиц, попытался присвоить земельные участки на общую сумму в 1 миллион 824 тысячи манатов, а также подделал официальный документ.

Ему было предъявлено обвинение по статье 178.4 (мошенничество в особо крупном размере).

Потерпевшими по делу признаны Госслужба по вопросам имущества при Министерстве экономики и муниципалитет Сабаильского района.