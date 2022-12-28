Эксперт-токсиколог из США: Саакашвили отравили еще в марте

Смит считает, что вещества попали в организм бывшего президента в марте, еще в тюрьме — за два месяца развилась интоксикация и в клинику он поступил уже с симптомами, передает его слова «Новости-Грузия».

Американский эксперт-токсиколог Дэвид Смит согласен с версией об отравлении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили тяжелыми металлами. Об этом он сказал на заседании Тбилисского городского суда.

Дэвид Смит был приглашен на слушания по ходатайству адвокатов об отсрочке наказания и/или освобождению экс-президента по состоянию здоровья в качестве основного свидетеля стороной защиты. Он был подключен к заседанию дистанционно.

Смит заявил суду, что оценивает состояние Саакашвили как тяжелое. «Мое мнение, его организм отравлен разными металлами. Среди них ртуть, висмут/мышьяк и барий, вызывающие достаточно серьезные токсические эффекты. Эти виды тяжелых металлов выводятся из организма через некоторое время, в процессе выведения из организма они отравляют различные органы», — сказал Смит.

По мнению эксперта, эта версия объясняет большинство диагнозов и симптомов, которые сейчас наблюдаются у Саакашвили.

Смит сказал, что отравление тяжелыми металлами приводит к поражению головного мозга и как следствие — прогрессирующему слабоумию. Одновременно речь идет о периферической невропатии, атрофии мышц, повреждении желудочно-кишечного тракта, печени и сердца.

Эксперт заявил, что Саакашвили необходима срочная детоксикация организма, и так как в Грузии нет учреждения с такой специализацией, он рекомендует перевод в зарубежную клинику.

Токсиколог воздержался от комментария, каким образом вещества могли попасть в организм Саакашвили. По его оценкам, это произошло до перевода заключенного бывшего президента в клинику «Вивамед» в мае этого года.