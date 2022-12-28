В Беларуси заявили о падении «украинской ракеты» в Брестской области

Во время массированной атаки России на Украину 29 декабря одна из ракет упала на территории Беларуси.

В белорусских пабликах появилась информация, что утром "недалеко от деревни Горбаха ПВО сбила ракету, по первой информации пострадавших нет". При этом сбита ли была ракета или упала сама - пока неизвестно. Обломки снаряда были найдены в поле в Ивановском районе, Брестской области, которая граничит с Волынью. Судя по снимкам, это части ракеты от ЗРК С-300. Эти ракеты применяют для обстрелов Украины российские войска. На вооружении ВСУ также есть этот комплекс.

БелТА пишет, что это украинская ракета С-300. "По имеющейся информации, рассматриваются две основные версии произошедшего: залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону, либо ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси", - пишет агентство.

Россия и Украина пока не комментировали падение ракеты в Беларуси.