Если будет взята Кременная (город в Луганской области Украины), это станет третьим крупным проигрышем российской армии, линия фронта вернется к довоенной границе, заявил украинский военный эксперт Юрий Федоров.

«Если посмотреть на карту, сразу видно, что Кременная играет стратегическую роль. Рядом с Кременной проходит стратегическая трасса, по ней происходит снабжение российских войск. Россия, сосредоточив основные силы на Бахмуте, совершила стратегическую ошибку, и ВСУ может ее использовать».

По его словам, в случае взятия Кременной возникает реальная перспектива окружения российских войск, после отхода которых линия фронта может вернуться к границам до начала войны.