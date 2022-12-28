В Казахстане предрекли новые протесты

Противостояние президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева и первого главы республики Нурсултана Назарбаева может стать «пороховой бочкой» и привести к очередным волнениям, когда «одна спичка может взорвать общество», заявил НСН экс-кандидат в президенты Амиржан Косанов.

В начале 2023 года парламент рассмотрит закон «О первом президенте Казахстана - Елбасы». Если он утратит силу, Назарбаев может предстать перед судом, заявил Косанов. Политик добавил, что у Назарбаева тоже есть компромат на Токаева, поэтому он не исключил, что зима в Казахстане будет «жаркой».

Косанов предположил, что противостояние действующего президента и его предшественника приведет к определенным политическим катаклизмам. Но отметил, что с Назарбаевым до сих пор связано 90% нынешней элиты и экс-президент сохраняет свое влияние.

«Это может стать пороховой бочкой, что может привести к очередным волнениям, одна спичка может взорвать общество», - сказал Косанов.