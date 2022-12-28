Эльнур Мамедов, отдел экономики 16:16

Ирану требуется 800 млн евро для завершения строительства железнодорожного участка Астара - Решт, который является частью международного транспортного коридора «Север - Юг». Как сообщает ISNA, 28 декабря об этом заявил замминистра дорог и городского развития Ирана Хейролла Хадеми. Назвав строительство данного участка наиболее приоритетным проектом в области железных дорог ИРИ, Хадеми подчеркнул, что технические работы и инженерные исследования уже завершены, информация отправлена подрядчикам, выразившим готовность участвовать в проекте. Таким образом, иранский замминистра дал понять, что строительство будет начато, как только появится финансовое обеспечение.

Но тут хочется напомнить, что Иран подписал соглашение о проекте строительства железной дороги Астара - Решт еще в 2005 году, а активная стадия строительства началась только в 2018 году. Процесс затянулся настолько, что президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о предоставлении Ирану кредита в 500 млн евро для завершения строительства участка железной дороги. После этого в конце сентября 2021 года заместитель начальника отдела планирования и инвестиций Иранских железных дорог (RAI) Нуроллах Бейранванд сообщил, что, учитывая взаимную выгоду проекта для обеих стран, половину необходимой суммы предоставит Баку, вторую половину - Тегеран. Но эта активность длилась недолго, и дальше заявлений дело не пошло. Иранскую сторону данный проект почему-то не очень интересовал, о чем haqqin.az писал неоднократно. Вероятно, бесплодные обсуждения продолжались бы еще долго, если бы многочисленные санкции и ограничения из-за войны в Украине не заставили Москву поторопить Тегеран.

Летом текущего года в ходе визита в Иран для участия в саммите «астанинской тройки» президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова построить участок железной дороги Решт - Астара, возведение которого будет способствовать «восстановлению транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе с выходом на Иран и запуску коридора «Север - Юг». По его словам, это небольшой участок на иранской территории протяженностью всего 146 километров, и российская сторона сможет приступить к реализации данного проекта в ближайшее время. При этом Путин подчеркнул, что в строительстве дороги заинтересован также Баку и что этот вопрос обсуждался в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках Каспийского саммита. Тогда иранская сторона тоже заявила о своей поддержке высказанного Путиным предложения, но проект, стартовавший еще в 2009 году, до недавнего времени по разным причинам так и оставался в подвешенном состоянии, несмотря на активные усилия Баку склонить Тегеран к началу строительства. Дело стало сдвигаться с мертвой точки только после реального подключения к проекту России и осознания Ираном новых геополитических обстоятельств. Таким образом, непрерывное железнодорожное сообщение между Россией и Ираном, а также снижение стоимости перевозок по маршруту Мумбаи – Санкт-Петербург теперь становятся вполне реальными перспективами.