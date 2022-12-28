В Ереване задержали сына соратника Пашиняна
Мужчина 27 лет задержан в Ереване по подозрению в незаконном хранении оружия, сообщает пресс-служба полиции армянской столицы.
По информации ведомства, мужчину доставили в полицию с перекрестка улиц Маштоца и Бюзанда.
Как пишут армянские СМИ, задержанный - сын депутата НС Армении от фракции "Гражданский договор" Гургена Арсеняна.
По данным издания, Гургена Арсеняна-младшего доставили в полицию, поскольку у него было обнаружено 2 топора и нож с лезвием в 16,5 см.