В России за неделю скоропостижно умерли два топ-менеджера

Moscow Times пишет, что в конце декабря скоропостижно скончались два высокопоставленных руководителя российских оборонных заводов, на финансирование которых правительство РФ потратило 20 триллионов рублей за последние 10 лет.

Череда загадочных смертей топ-менеджеров, охватившая российскую газовую отрасль весной и летом, к концу года добралась до оборонно-промышленного комплекса.

25 декабря в Главном военно-клиническом госпитале им. Бурденко ушел из жизни Алексей Маслов - спецпредставитель по военно-техническому сотрудничеству «Уралвагонзавода», крупнейшего в РФ производителя танков. Генерал армии, в прошлом командующий сухопутными войсками, а затем главный военный представитель РФ при НАТО, Маслов «скоропостижно скончался на 70-м году жизни», сообщила пресс-служба УВЗ, не приводя при этом подробностей.

Днем ранее, 24 декабря, в Санкт-Петербурге скончался еще один высокопоставленный топ-менеджер оборонки - 67-летний Александр Бузаков, гендиректор «Адмиралтейских верфей», старейшего и одного из крупнейших в России судостроительных предприятий.

«Адмиралтейские верфи» — главный поставщик подлодок для Черноморского флота. Из 7 кораблей в составе 4-й отдельной бригады подлодок ЧФ шесть относятся к проекту 636, которым «Адмиралтейские верфи» занимаются с 1997 года.