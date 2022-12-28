В Турции советуют Греции «не искать приключений»

Анкара не допустит расширения территориальных вод Греции в Эгейском море. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам года, передает агентство «Анадолу».

«Мы предупреждаем Грецию: не ищите приключений. Последствия могут оказаться весьма пагубными для греческой стороны», - сказал он.

Чавушоглу подчеркнул, что «Турция продолжит отстаивать свои интересы как в Эгейском, так и Средиземном морях» и не допустит расширения территориальных вод Греции ни на 1 милю, не то что на 12 миль, о которых заявляют в Афинах.

Он напомнил, что парламент Турции еще в 1995 году принял четкое решение, согласно которому Анкара будет квалифицировать расширение Грецией границ в бассейне Эгейского моря в качестве казус белли.