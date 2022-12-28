Житель Украины передавал секретные сведения Стрелкову
Суд в Украине приговорил к 10 годам лишения свободы жителя города Краматорск, который передавал данные бывшему «министру обороны» так называемой «ДНР» Игорю Стрелкову (Гиркину), сообщил офис генерального прокурора Украины.
Имя мужчины не называется. Его признали виновным в распространении информации о деятельности ВСУ. В СБУ осужденного назвали «личным информатором» Стрелкова.
Согласно версии следствия, житель Краматорска договорился сотрудничать со Стрелковым в марте 2022 года, а уже в апреле его задержали в прифронтовых районах Донецкой области.
За месяц осужденный успел отправить Стрелкову 14 электронных писем с координатами расположения блокпостов и мест дислокации военнослужащих ВСУ в Краматорске и Славянске, утверждает прокуратура.