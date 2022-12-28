Иранские власти о возможности отмены ношения хиджаба

Комитет по культуре парламента Ирана не будет рассматривать новые законопроекты о ношении хиджаба, заявил официальный представитель парламентского комитета по культуре Ахмад Растине.

«В повестку дня комитета по культуре парламента Ирана не входит рассмотрение никакого нового законопроекта о скромности внешнего вида и хиджабе», – сказал Растине.

Согласно информации агентства, ранее член комитета по культуре парламента Ирана Хосейн Джалали обсуждал вопрос изменения подхода к ношению хиджаба, а также блокировку банковских счетов женщин, не носящих его. СМИ и ряд чиновников истолковали его слова как сообщение о том, что комитет по культуре парламента Ирана собирается рассматривать новый законопроект о хиджабе.

Вопрос о ношении хиджаба и других видов платков, которые должны обязательно покрывать голову любой иранской женщины, связан с последними беспорядками в стране. В сентябре из-за гибели Махсы Амини после задержания полицией нравов в Иране начались массовые протесты. Жители страны обвинили власти в смерти Махсы. Женщины стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.