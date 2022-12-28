В Москве возмущены запретом российских телеканалов во Франции

Ранее французский медиарегулятор Arcom потребовал от спутникового оператора Eutelsat прекратить вещание трех российских телеканалов.

«В Москве с возмущением восприняли новые шаги Парижа, направленные на введение все новых запретов на вещание как на своей территории, так и в целом в ЕС, российских СМИ», - заявила Захарова в комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По ее оценке, это решение было принято «под явным давлением властей, задействовавших для этого правозащитные организации».

«Подобные действия наводят на мысль, что с учетом веса и влияния Франции в ЕС именно Париж является главным лоббистом прекращения вещания российских телеканалов в Европе. Такое, ставшее, к сожалению, уже обыденным проявление русофобии, является одновременно и стремлением всеми силами заглушить альтернативное пропаганде ЕС мнение. По сути, европейцев лишают права на свободный доступ к информации», - отметила Захарова.