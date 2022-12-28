В Москве возмущены запретом российских телеканалов во Франции
В Москве «с возмущением» восприняли шаги Парижа по запрету вещания российских СМИ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее французский медиарегулятор Arcom потребовал от спутникового оператора Eutelsat прекратить вещание трех российских телеканалов.
«В Москве с возмущением восприняли новые шаги Парижа, направленные на введение все новых запретов на вещание как на своей территории, так и в целом в ЕС, российских СМИ», - заявила Захарова в комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
По ее оценке, это решение было принято «под явным давлением властей, задействовавших для этого правозащитные организации».
«Подобные действия наводят на мысль, что с учетом веса и влияния Франции в ЕС именно Париж является главным лоббистом прекращения вещания российских телеканалов в Европе. Такое, ставшее, к сожалению, уже обыденным проявление русофобии, является одновременно и стремлением всеми силами заглушить альтернативное пропаганде ЕС мнение. По сути, европейцев лишают права на свободный доступ к информации», - отметила Захарова.