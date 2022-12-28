Премьер-министр Италии вступилась за россиян

Решения, которые власти России принимают в связи с конфликтом в Украине, не должны отражаться на населении страны, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони на пресс-конференции по итогам года.

Она заявила, что Россия и Италия «имеют крепкие культурные связи»: «Поэтому я выступила в защиту театра «Ла Скала», который открыл сезон российской оперой («Борис Годунов»). Решения, которые принимает российское правительство, не должны ложиться на российский народ», - сказала Мелони.