Депутат Гудрат Гасангулиев: «Пусть французские солдаты идут на нас… Если они такие храбрые» громкое заявление
Депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев прокомментировал обращение группы французских политиков, призвавших президента Франции Эммануэля Макрона ввести войска на суверенную территорию Азербайджана.
«Это просто коррумпированные существа, окончательно утратившие чувство собственного достоинства, - заявил депутат Милли Меджлиса, назвавший французских парламентариев «петухами». - Миллион азербайджанцев, которые вследствие армянской оккупации были вынуждены покинуть свои дома, до сих пор не могут вернуться на родные земли, большинство из них даже по прошествии тридцати лет так и не смогли обеспечить себе нормальную жизнь. И сегодня Армения поддерживает этнический сепаратизм и не хочет признавать территориальную целостность и государственный суверенитет Азербайджана.
Эти французские «петухи» не понимают, что современный Азербайджан - это не Азербайджан 30-летней давности! И каждый проходимец не может кукарекать в сторону нашей страны что ему вздумается. Если они такие храбрые, то пусть берутся за оружие и идут на нас вместе с французскими солдатами. Посмотрим, чем это обернется. Тем, кто хочет напугать Азербайджан, должно быть понятно: независимо от того, что они говорят и к кому обращаются за помощью, мы все равно восстановим наш государственный суверенитет в Карабахе, в котором армяне, принявшие гражданство Азербайджана, будут иметь все права и свободы в соответствии с международными конвенциями.
А французские политики, позволяющие себе подобные заявления, лишь осложняют хрупкий, постконфликтный мир и делают неизбежными новые, кровавые столкновения. Несчастные и травмированные армянские лидеры не понимают или не желают понимать, что внешние силы, заинтересованные в дестабилизации региона, цинично используют их. Да, не всем это по нраву, но тем не менее все должны понимать: Азербайджан находится на высшей точке своего национально-патриотического, экономического и социального подъема. И никто не сможет нам помешать!»