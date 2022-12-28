«Это просто коррумпированные существа, окончательно утратившие чувство собственного достоинства, - заявил депутат Милли Меджлиса, назвавший французских парламентариев «петухами». - Миллион азербайджанцев, которые вследствие армянской оккупации были вынуждены покинуть свои дома, до сих пор не могут вернуться на родные земли, большинство из них даже по прошествии тридцати лет так и не смогли обеспечить себе нормальную жизнь. И сегодня Армения поддерживает этнический сепаратизм и не хочет признавать территориальную целостность и государственный суверенитет Азербайджана.

Эти французские «петухи» не понимают, что современный Азербайджан - это не Азербайджан 30-летней давности! И каждый проходимец не может кукарекать в сторону нашей страны что ему вздумается. Если они такие храбрые, то пусть берутся за оружие и идут на нас вместе с французскими солдатами. Посмотрим, чем это обернется. Тем, кто хочет напугать Азербайджан, должно быть понятно: независимо от того, что они говорят и к кому обращаются за помощью, мы все равно восстановим наш государственный суверенитет в Карабахе, в котором армяне, принявшие гражданство Азербайджана, будут иметь все права и свободы в соответствии с международными конвенциями.

А французские политики, позволяющие себе подобные заявления, лишь осложняют хрупкий, постконфликтный мир и делают неизбежными новые, кровавые столкновения. Несчастные и травмированные армянские лидеры не понимают или не желают понимать, что внешние силы, заинтересованные в дестабилизации региона, цинично используют их. Да, не всем это по нраву, но тем не менее все должны понимать: Азербайджан находится на высшей точке своего национально-патриотического, экономического и социального подъема. И никто не сможет нам помешать!»