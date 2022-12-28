Российские военные преступления не останутся безнаказанными, поддержка Украины со стороны ЕС не ослабнет, написал в Twitter верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

«Очередной бессмысленный массированный ракетный удар РФ по Украине, повлекший за собой неизбирательные разрушения инфраструктуры и медучреждений. В ходе удара погибло гражданское население, которое целенаправленно было выбрано мишенью», - отметил Боррель.