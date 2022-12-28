Боррель: Военные преступления России не останутся безнаказанными фото
Российские военные преступления не останутся безнаказанными, поддержка Украины со стороны ЕС не ослабнет, написал в Twitter верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.
«Очередной бессмысленный массированный ракетный удар РФ по Украине, повлекший за собой неизбирательные разрушения инфраструктуры и медучреждений. В ходе удара погибло гражданское население, которое целенаправленно было выбрано мишенью», - отметил Боррель.
Yet another senseless and massive Russian missiles attack on Ukraine, indiscriminately destroying infrastructure and medical facilities, deliberately targeting and killing civilians— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 29, 2022
There will be no impunity for Russian war crimes
Our support to Ukraine will continue, unabated