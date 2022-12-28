США хотят оставить Россию без иранских дронов

Цель США – лишить Иран возможности производить беспилотники, затруднить российским военным запуск беспилотных самолетов-камикадзе и – в случае неудачи – предоставить украинцам средства обороны, необходимые для того, чтобы сбить их с неба.

Как передает информационно-аналитический сайт Новости Израиля, об этом сообщили газете The New York Times представители разведки, вооруженных сил и национальной безопасности.

Администрация президента США Джо Байдена начала кампанию по ограничению иранской цепи поставок, которую используют для доставки беспилотников в Россию и атак на гражданскую инфраструктуру в Украине.

Иранские чиновники признали, что передали России «ограниченное количество» беспилотников до того, как она вторглась в Украину, в то время как Украина и Запад считают, что поставки продолжаются.

Американские войска помогают украинским военным обнаружить места, где беспилотники готовятся к запуску, что является непростой задачей, поскольку российские военные меняют места запуска, от футбольных полей до парковок. Кроме того, американцы спешно внедряют новые технологии, призванные обеспечить раннее предупреждение о приближении группы беспилотников, чтобы повысить шансы Украины сбить их.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Адриенн Уотсон заявила, что США «изучают способы борьбы с иранским производством беспилотников» «посредством санкций, экспортного контроля и общения с частными компаниями, чьи детали были использованы в производстве».

«Мы оцениваем дальнейшие шаги, которые мы можем предпринять в плане экспортного контроля, чтобы ограничить доступ Ирана к технологиям, используемым в беспилотниках», – сказала Уотсон.

Россия использует беспилотники-камикадзе иранского производства для атак на украинскую энергетическую инфраструктуру в преддверии холодов.

В ноябре Соединенные Штаты ввели санкции против компаний и частных лиц, обвиняемых в причастности к производству или передаче иранских беспилотников, используемых Россией в атаках против Украины.

Помощник президента Украины Михаил Подоляк заявил в начале этой недели, что ирано-российская торговля беспилотниками «откровенно унижает институт международных санкций», и призвал к «ликвидации» иранских объектов по производству беспилотников.