Иран начинает масштабные военные учения

Вооруженные силы Исламской Республики Иран начинают масштабные учения к югу от Ормузского пролива. В них принимают участие ВВС, ВМС, включая подводные лодки, а также подразделения сухопутных войск.

"Сегодня вечером начнутся учения "Зульфикар 1401", которые будут проходить в восточной части Ормузского пролива до 10-й параллели северной широты в северной части акватории Индийского океана", - сообщил адмирал Хабибулла Сайяри, координирующий маневры.

Сайяри отметил, что целью учений является повышение уровня навыков планирования и проведения совместных операций различных видов ВС Ирана. В рамках маневров также будет отработано проведение военных операций в особых условиях, передает агентство Mehr.