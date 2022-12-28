Нетаньяху официально стал премьером Израиля

В новом правительстве Нетаньяху 31 министр и 5 заместителей министров. В правительственную коалицию, кроме партии "Ликуд", вошли ультраортодоксальные блоки ШАС и "Объединенный иудаизм Торы", а также ультраправые политические партии "Религиозный сионизм", "Оцма ехудит" ("Еврейская сила") и "Ноам". Она контролирует 64 из 120 мест в Кнессете.

Это уже шестое премьерство в политической карьере Нетаньяху и 37-е по счету правительство Израиля. Нетаньяху ранее возглавлял Кабмин с 1996 по 1999 год и с 2009 по 2021 год. С момента его присяги Яир Лапид прекратил выполнять функции главы переходного правительства и перешел в оппозицию.