Как сообщили haqqin.az в Фонде, на праздничное торжество во дворце «Гюлистан» пригласили детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников детских домов и школ-интернатов, детей из семей шехидов.

В канун Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей, нуждающихся в особой заботе.

Как и в предыдущие годы, дети были доставлены к месту проведения праздничного торжества на специально выделенных для них автобусах.

Во дворце «Гюлистан», украшенном в новогоднем духе, детей встретили сказочные герои. Посредством рисунков в стиле face art детям предоставили возможность «оживить» любого сказочного героя.

Праздничное торжество началось с показа видеоролика, где рассказывалось о заботе общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева о детях, его участии в разные годы в праздничных торжествах для детей по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Затем был представлен спектакль «Как Шянгюлюм, Шюнгюлюм, Мянгюлюм подготовили новогоднее торжество».

Дети танцевали, исполняли песни в окружении известных артистов, героев любимых сказок и мультфильмов. Музыкально-развлекательная программа была подготовлена при участии различных детских коллективов и мастеров искусств Азербайджана.