Офис Зеленского: Украина готова прекратить войну...

Украина готова прекратить войну с Россией в любое время, но только на условиях, изложенных в формуле мира, которую предложил президент Владимир Зеленский, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью украинским СМИ.

"Нам стоит и это мы делаем - это становиться сильнее, продолжать деоккупировать наши территории до самого конца. И возвращать мир, но мир на украинских условиях, четко определенных в 10 пунктах (формулы мира) президента, которые он озвучил во время саммита G20 и над которыми мы сегодня работаем", - сказал Ермак.

Ермак отметил, что украинскую формулу мира поддержали главные партнеры, в том числе США. Украина продолжает работать над реализацией этих планов.

Украинская формула мира заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выводе российских войск с оккупированных территорий Украины.

Отметим, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским СМИ заявил, что Россия не будет вести переговоры с Украиной на основе формулы мира, предложенной президентом Владимиром Зеленским.