МИД: Ереван не хочет нормализации отношений с Баку
Несмотря на частичную динамику двусторонних контактов в направлении нормализации в постконфликтный период между Арменией и Азербайджаном, прогресс, достигнутый по всем направлениям нормализации, не оправдал ожиданий, говорится в пресс-релизе Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана по итогам 2022 года, опубликованном на официальном сайте ведомства.
"Основной причиной является отсутствие у Армении необходимой политической воли для реальных шагов по нормализации отношений, ее противоречивая и непоследовательная позиция, постоянные попытки уклониться от выполнения достигнутых договоренностей и взятых на себя обязательств", - заявили в МИД.
В ведомстве отметили, что Ереван прибегает к политическим и военным провокациям с целью подрыва процесса нормализации.
"Наряду с этим, наблюдается тенденция к затягиванию процесса по предложениям о тексте мирного договора", - говорится в пресс-релизе.
В МИД пояснили, что повестка дня нормализации отношений с Арменией построена по трем основным направлениям:
- подготовка мирного договора, который определит основы двусторонних отношений между Арменией и Азербайджаном;
- делимитация государственной границы;
- восстановление транспортных и коммуникационных связей между двумя государствами.
В связи с этим Азербайджаном в феврале текущего года были подготовлены и представлены Армении базовые принципы мирного соглашения, а 2 октября 2022 года в Женеве состоялась встреча азербайджанской и армянской делегаций по тексту мирного договора, который станет основой будущих отношений между двумя странами.
"Можно отметить создание с обеих сторон соответствующих комиссий по делимитации границы и проведение встреч этих комиссий на двусторонней основе. В целом за год было проведено 7 встреч на высшем уровне. В заявлении, принятом по итогам встречи лидеров 31 августа в Брюсселе, была достигнута договоренность о подготовке текста соглашения в направлении продвижения повестки дня мирного соглашения. В соответствии с этим соглашением 2 октября Азербайджан представил противоположной стороне элементы мирного соглашения и провел 2 встречи по переговорам в этом направлении (в Женеве и Вашингтоне)", - говорится в пресс-релизе.
При этом в МИД отметили особое значение того, что на встречах лидеров Азербайджана и Армении, состоявшихся 6 октября в Праге и 31 октября в Сочи, обе страны взаимно признали суверенитет и территориальную целостность друг друга и подтвердили приверженность решению всех спорных вопросов между двумя государствами именно на этой основе.
"Как отражено в базовых принципах, выдвинутых Азербайджаном, это является основой нормализации отношений между двумя странами, и принятие Арменией этого обязательства является важным событием с точки зрения продвижения постконфликтной повестки дня в течение года", - подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, в пресс-релизе указывается, что в соответствии с обязательствами в рамках трехстороннего заявления азербайджанская сторона досрочно завершила строительство новой Лачинской дороги, незаконно переселенные армяне были выведены из города Лачин, сел Забух и Сус, данные населенные пункты были возвращены Азербайджану.
Также в течение года были приняты меры по пресечению незаконной экономической деятельности на территориях Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Правительство Азербайджана путем диалога предприняло ряд шагов для устранения незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых. 3 и 7 декабря были проведены встречи между соответствующими структурами Азербайджана и командованием российского миротворческого контингента с целью определения условий для проведения осмотра на месте азербайджанскими специалистами для мониторинга и оценки экологических последствий незаконной эксплуатации месторождений Гызылбулаг и Демирли.
"Вслед за достигнутым соглашением организованный миротворцами визит делегации азербайджанских специалистов был сорван в результате заранее спланированных и организованных шагов группы лиц. Это вызвало справедливый протест азербайджанской общественности, группа представителей гражданского общества в знак протеста начала мирную демонстрацию на Лачинской дороге с требованием пресечь незаконную эксплуатацию природных ресурсов Азербайджана. В этом направлении были продолжены дипломатические усилия по предотвращению необоснованных и предвзятых претензий к Азербайджану", - подчеркнули в МИД.