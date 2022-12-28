МИД: Ереван не хочет нормализации отношений с Баку

Несмотря на частичную динамику двусторонних контактов в направлении нормализации в постконфликтный период между Арменией и Азербайджаном, прогресс, достигнутый по всем направлениям нормализации, не оправдал ожиданий, говорится в пресс-релизе Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана по итогам 2022 года, опубликованном на официальном сайте ведомства.

"Основной причиной является отсутствие у Армении необходимой политической воли для реальных шагов по нормализации отношений, ее противоречивая и непоследовательная позиция, постоянные попытки уклониться от выполнения достигнутых договоренностей и взятых на себя обязательств", - заявили в МИД.

В ведомстве отметили, что Ереван прибегает к политическим и военным провокациям с целью подрыва процесса нормализации.

"Наряду с этим, наблюдается тенденция к затягиванию процесса по предложениям о тексте мирного договора", - говорится в пресс-релизе.

В МИД пояснили, что повестка дня нормализации отношений с Арменией построена по трем основным направлениям:

- подготовка мирного договора, который определит основы двусторонних отношений между Арменией и Азербайджаном;

- делимитация государственной границы;

- восстановление транспортных и коммуникационных связей между двумя государствами.

В связи с этим Азербайджаном в феврале текущего года были подготовлены и представлены Армении базовые принципы мирного соглашения, а 2 октября 2022 года в Женеве состоялась встреча азербайджанской и армянской делегаций по тексту мирного договора, который станет основой будущих отношений между двумя странами.