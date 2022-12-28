Посла Украины вызвали в МИД Беларуси
Министерство иностранных дел Беларуси вызвало посла Украины Игоря Кизима в связи с падением ракеты С-300 в районе деревни Горбаха, сообщается на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.
«...Белорусская сторона потребовала незамедлительно провести тщательное расследование обстоятельств запуска ракеты, наказать виновных и принять исчерпывающие меры для исключения в будущем подобных инцидентов», — говорится в сообщении МИД Беларуси.
29 декабря утром на территории Беларуси было зафиксировано падение «украинской ракеты» комплекса С-300. О происшествии проинформировали главу государства Александра Лукашенко. Группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Минобороны устанавливала причины падения, о пострадавших не сообщалось. Украина пока не комментировала падение ракеты. Белорусские военные утверждают, что она была запущена из Волынской области Украины.