Зеленский просил у Байдена танки и самолеты, но... американские СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в США просил у американского коллеги Джо Байдена, чтобы в Украину начали поставлять современные танки и самолеты, но позиция Вашингтона по этому вопросу не изменилась, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Издание отмечает, что главным приоритетом Зеленского остается увеличение количества оружия, боеприпасов и оборудования для Украины. Он повторил свой призыв в ходе визита в США - попросил Байдена предоставить нашей стране больше современного вооружения.
"Байден остался непоколебим по отношению к некоторым просьбам о танках, ракетах и истребителях", отмечает Politico. Но при этом лидер США все же согласился начать поставки систем ПВО Patriot и новых высокоточных бомб, что еще несколько недель назад считалось невозможным.
В публикации также указывается, что американские чиновники все еще продолжают дискуссии об отправке современной военной техники в Украину, поскольку такой шаг "может спровоцировать эскалацию конфликта и приведет к затягиванию сроков потенциальных переговоров". Но после передачи Patriot США уже в следующем году могут пересмотреть свою позицию по тому, какое оружие они считают "эскалационным".