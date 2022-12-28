Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в США просил у американского коллеги Джо Байдена, чтобы в Украину начали поставлять современные танки и самолеты, но позиция Вашингтона по этому вопросу не изменилась, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание отмечает, что главным приоритетом Зеленского остается увеличение количества оружия, боеприпасов и оборудования для Украины. Он повторил свой призыв в ходе визита в США - попросил Байдена предоставить нашей стране больше современного вооружения.