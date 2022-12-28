Кадыров может, но не пойдет в президенты России

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, хотя и имеет право баллотироваться на выборах президента России, но делать этого никогда не будет. Он пожелал долгого правления нынешнему главе российского государства Владимиру Путину и пообещал помогать ему.

«Я гражданин России, я имею право (баллотироваться в президенты). Другим можно, чеченцам нельзя, что ли? Можно. Но я никогда не буду этого делать... Тем более государством, которым управлял мудрый, дальновидный, сильный человек, талантливый, честный, порядочный… После такого руководить, управлять страной практически невозможно»,— сказал Кадыров, отвечая на вопрос о слухах о его возможном выдвижении на пост президента РФ. Заявления главы Чечни приводят российские СМИ.