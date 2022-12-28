Хикмет Гаджиев встретился с послом Ирана
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с послом Ирана в Азербайджане Аббасом Мусави. Об этом посол сообщил на своей твиттер-странице.
In a constructive meeting with H.E. @HikmetHajiyev the foreign policy assistant of the @presidentaz, we reviewed the latest developments in our bilateral relations & the current situation in the South Caucasus region, as well as practical steps to strengthen our bilateral ties. pic.twitter.com/U2RXnSBPn9— Seyed Abbas Mousavi (@SAMOUSAVI9) December 29, 2022
«В ходе конструктивной встречи с помощником президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикметом Гаджиевым рассмотрели последние события в наших двусторонних отношениях и текущую ситуацию в регионе Южного Кавказа, а также практические шаги по укреплению двусторонних отношений», - отметил иранский дипломат.