Хикмет Гаджиев встретился с послом Ирана

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с послом Ирана в Азербайджане Аббасом Мусави. Об этом посол сообщил на своей твиттер-странице.

«В ходе конструктивной встречи с помощником президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикметом Гаджиевым рассмотрели последние события в наших двусторонних отношениях и текущую ситуацию в регионе Южного Кавказа, а также практические шаги по укреплению двусторонних отношений», - отметил иранский дипломат.