«Азерпочт» стал полноправным членом VISA

Таким образом, во всех отделениях и филиалах «Азерпочт», где используются POS-терминалы, помимо держателей Mastercard, безналичные платежи смогут осуществлять держатели карт VISA.

В то же время «Азерпочт» получил лицензии на эмиссию карт, прием карт, денежные переводы и электронную коммерцию. Это, в свою очередь, позволит физическим и юридическим лицам полноценно пользоваться преимуществами ООО в сфере карточного обслуживания.

В целях обеспечения прозрачности при проведении почтовых операций «Азерпочт» установил POS-терминалы в более чем 500 почтовых отделениях по всему Азербайджану, в том числе во всех почтовых отделениях Баку.

ООО «Азерпочт» наряду с традиционными почтовыми услугами, предоставляет такие услуги, как банковские, страховые, электронные платежи, депозиты и другие финансовые услуги, а также бизнес-услуги.