Алиев поздравил Нетаньяху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте главы государства.

"Уважаемый господин премьер-министр, сердечно поздравляю Вас с началом деятельности в качестве премьер-министра Государства Израиль, передаю самые искренние и добрые пожелания. Это – наглядное проявление большой веры и доверия израильского народа к Вам, высокая оценка Вашей деятельности и заслуг на пути всестороннего развития и благополучия страны", - говорится в послании.

Глава государства отметил, что Азербайджан придает особое значение отношениям с Израилем, "продиктованным волей наших народов, которые исторически жили в условиях дружбы и взаимопонимания".

"Вызывает удовлетворение, что наши межгосударственные связи, которые на протяжении минувшего тридцатилетнего периода строились на такой прочной основе, как взаимное доверие и поддержка, развиваясь по восходящей, достигли нынешнего уровня. Вам принадлежат большие заслуги в становлении и развитии отношений между нашими странами", - подчеркнул Алиев.