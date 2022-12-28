Алиев поздравил Нетаньяху
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте главы государства.
"Уважаемый господин премьер-министр, сердечно поздравляю Вас с началом деятельности в качестве премьер-министра Государства Израиль, передаю самые искренние и добрые пожелания. Это – наглядное проявление большой веры и доверия израильского народа к Вам, высокая оценка Вашей деятельности и заслуг на пути всестороннего развития и благополучия страны", - говорится в послании.
Глава государства отметил, что Азербайджан придает особое значение отношениям с Израилем, "продиктованным волей наших народов, которые исторически жили в условиях дружбы и взаимопонимания".
"Вызывает удовлетворение, что наши межгосударственные связи, которые на протяжении минувшего тридцатилетнего периода строились на такой прочной основе, как взаимное доверие и поддержка, развиваясь по восходящей, достигли нынешнего уровня. Вам принадлежат большие заслуги в становлении и развитии отношений между нашими странами", - подчеркнул Алиев.
В послании также отмечается, что в ноябре нынешнего года было принято решение об учреждении посольства Азербайджана в Израиле. Глава государства выразил надежду, что открытие посольства внесет вклад в развитие азербайджано-израильских отношений.
"Убежден, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на углубление связей между двумя странами, дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества в интересах наших дружественных народов", - отметил Алиев.
"Пользуясь случаем, передаю Вам сердечные поздравления по случаю наступающего нового - 2023 года, желаю крепкого здоровья, счастья, постоянных успехов в ответственной деятельности во имя благополучия и процветания дружественного Государства Израиль и его народа", - говорится в послании главы азербайджанского государства.