Фархад Мамедов, автор haqqin.az 20:53

Накануне министр обороны Турции Хулуси Акар в присутствии министра обороны России Сергея Шойгу встретился в Москве со своим сирийским коллегой Али Махмудом Аббасом. Кроме того, Москву посетил и Хакан Фидан, директор Национальной разведывательной службы Турции, который провел трехсторонние переговоры с российскими и сирийскими коллегами. По итогам московских переговоров в Министерстве национальной обороны Турции заявили, что стороны обсудили сирийский кризис, проблему беженцев, а также совместную борьбу со всеми террористическими организациями, действующими на территории Сирии. Переговоры прошли в «конструктивной атмосфере», и было решено продолжить обсуждения в трехстороннем формате.

Хулуси Акар заявил журналистам, что самым важным вопросом, который подняла на переговорах Турция, была тема нейтрализации членов таких террористических организаций, как РПК/ОНС и ИГИЛ. По словам турецкого министра, Анкара признает и уважает территориальную целостность всех своих соседей, включая Сирийскую Арабскую Республику. Что же касается военного присутствия Турции на севере Сирии, то, как заявил Акар, единственная цель Анкары — это борьба с терроризмом. Следует напомнить, что московские переговоры проходили в то время, когда Анкара готовится к осуществлению новых трансграничных операций против террористических РПК/ОНС. Как известно, Турция обвинила курдов в причастности к ноябрьскому теракту в Стамбуле, ставшему причиной гибели нескольких человек. Через несколько дней после взрыва Анкара вначале нанесла несколько массированных авиаударов по позициям курдских вооруженных формирований на севере Сирии и Ирака, затем начала концентрацию сил для очередной сухопутной операции на севере Сирии, против которой по отдельности выступили Россия, США и Иран.

В частности, Вашингтон проинформировал турецкое руководство о неприемлемости такого шага, который, по мнению Белого дома, еще больше усилит напряженность в регионе. Россия, которая также предостерегла Турцию от «решения вопроса силовым путем», призвала президента Реджепа Тайипа Эрдогана к поиску взаимопонимания и последующему сотрудничеству с режимом Башара Асада. Судя по тому, что на прошлой неделе стало известно о переговорах, связанных с открытием Россией для самолетов ВВС Турции воздушного пространства на севере Сирии, в Анкаре услышали призывы Москвы. Ну, а после нынешних переговоров по вопросам безопасности, прошедших в российской столице, есть все основания полагать, что план Турции форсировать новую наступательную операцию на севере Сирии, как минимум, отложен на неопределенный срок.

Аналитики Арабского центра в Вашингтоне связывают эту отсрочку с позицией России, в соответствии с которой турецкий удар по северу Сирии может быть выгоден лишь в том случае, если наметится определенный прогресс в отношениях между Анкарой и Дамаском. Центр напоминает, что Турция изменила свою политику в отношении Сирии и, отказавшись от планов свержения Башара Асада, пытается теперь с ним договориться. Турция рассчитывает, что Дамаск может помочь ей ускорить вывод американских войск с северо-востока Сирии и ограничить тем самым угрозы со стороны курдской автономии. В то же время американские аналитики считают, что Башар Асад не до конца уверен в искренности намерений правительства Турции, а потому занял выжидательную позицию. По их мнению, Асад также опасается, что в сложившейся ситуации его личная встреча с Эрдоганом может стать некоей формой легитимации военного присутствия Турции на севере Сирии. Не говоря уже о том, что в преддверии президентских выборов в Турции эта встреча будет преподнесена как очередной внешнеполитический успех Эрдогана и использована для повышения его рейтинга. Именно поэтому Башар Асад требует от Анкары в качестве предварительного условия для восстановления турецко-сирийских дипломатических отношений вывести войска из северных регионов Сирии. Однако к такой уступке Эрдоган, как считают американские аналитики, явно не готов.