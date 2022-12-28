Секретные переговоры с участием Турции в Москве наши подробности
Накануне министр обороны Турции Хулуси Акар в присутствии министра обороны России Сергея Шойгу встретился в Москве со своим сирийским коллегой Али Махмудом Аббасом. Кроме того, Москву посетил и Хакан Фидан, директор Национальной разведывательной службы Турции, который провел трехсторонние переговоры с российскими и сирийскими коллегами.
По итогам московских переговоров в Министерстве национальной обороны Турции заявили, что стороны обсудили сирийский кризис, проблему беженцев, а также совместную борьбу со всеми террористическими организациями, действующими на территории Сирии. Переговоры прошли в «конструктивной атмосфере», и было решено продолжить обсуждения в трехстороннем формате.
Хулуси Акар заявил журналистам, что самым важным вопросом, который подняла на переговорах Турция, была тема нейтрализации членов таких террористических организаций, как РПК/ОНС и ИГИЛ.
По словам турецкого министра, Анкара признает и уважает территориальную целостность всех своих соседей, включая Сирийскую Арабскую Республику. Что же касается военного присутствия Турции на севере Сирии, то, как заявил Акар, единственная цель Анкары — это борьба с терроризмом.
Следует напомнить, что московские переговоры проходили в то время, когда Анкара готовится к осуществлению новых трансграничных операций против террористических РПК/ОНС. Как известно, Турция обвинила курдов в причастности к ноябрьскому теракту в Стамбуле, ставшему причиной гибели нескольких человек.
Через несколько дней после взрыва Анкара вначале нанесла несколько массированных авиаударов по позициям курдских вооруженных формирований на севере Сирии и Ирака, затем начала концентрацию сил для очередной сухопутной операции на севере Сирии, против которой по отдельности выступили Россия, США и Иран.
В частности, Вашингтон проинформировал турецкое руководство о неприемлемости такого шага, который, по мнению Белого дома, еще больше усилит напряженность в регионе.
Россия, которая также предостерегла Турцию от «решения вопроса силовым путем», призвала президента Реджепа Тайипа Эрдогана к поиску взаимопонимания и последующему сотрудничеству с режимом Башара Асада.
Судя по тому, что на прошлой неделе стало известно о переговорах, связанных с открытием Россией для самолетов ВВС Турции воздушного пространства на севере Сирии, в Анкаре услышали призывы Москвы.
Ну, а после нынешних переговоров по вопросам безопасности, прошедших в российской столице, есть все основания полагать, что план Турции форсировать новую наступательную операцию на севере Сирии, как минимум, отложен на неопределенный срок.
Аналитики Арабского центра в Вашингтоне связывают эту отсрочку с позицией России, в соответствии с которой турецкий удар по северу Сирии может быть выгоден лишь в том случае, если наметится определенный прогресс в отношениях между Анкарой и Дамаском.
Центр напоминает, что Турция изменила свою политику в отношении Сирии и, отказавшись от планов свержения Башара Асада, пытается теперь с ним договориться. Турция рассчитывает, что Дамаск может помочь ей ускорить вывод американских войск с северо-востока Сирии и ограничить тем самым угрозы со стороны курдской автономии. В то же время американские аналитики считают, что Башар Асад не до конца уверен в искренности намерений правительства Турции, а потому занял выжидательную позицию.
По их мнению, Асад также опасается, что в сложившейся ситуации его личная встреча с Эрдоганом может стать некоей формой легитимации военного присутствия Турции на севере Сирии. Не говоря уже о том, что в преддверии президентских выборов в Турции эта встреча будет преподнесена как очередной внешнеполитический успех Эрдогана и использована для повышения его рейтинга.
Именно поэтому Башар Асад требует от Анкары в качестве предварительного условия для восстановления турецко-сирийских дипломатических отношений вывести войска из северных регионов Сирии. Однако к такой уступке Эрдоган, как считают американские аналитики, явно не готов.
«Скептицизм режима Асада и нежелание турецкого правительства идти на уступки превращают Россию в ключ, с помощью которого можно выйти из этого политического тупика, - отмечается в аналитической справке Арабского центра в Вашингтоне. – Эта роль хорошо подходит президенту России Владимиру Путину, который очень хочет сохранить за собой позицию главного арбитра на сирийской арене».
Вашингтонские эксперты считают, что на фоне войны в Украине, нынешняя позиция Турции по отношению к России является для Дамаска очень серьезной проблемой. У Анкары теперь нет особой мотивации для вывода войск с территорий, которые она контролирует в Сирии. Сегодня Москва, испытывающая на себе колоссальную экономическую и финансовую тяжесть международных санкций, считает Анкару ключевым партнером в преодолении этой ситуации. Что, безусловно, дает Турции очевидное преимущество в переговорах с режимом Асада, который сам весьма и весьма зависим от России.
Таким образом, нынешнее стремление Москвы избежать эскалации военного наступления Турции и усадить Анкару с Дамаском за стол мирных переговоров в очередной раз подтверждает, что Россия не хочет из-за Сирии вступать в конфронтацию с Турцией.