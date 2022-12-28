Кадыров обратился к главам регионов России: Дайте мусульманам совершать намаз...

Хотя бы несколько мечетей должны быть в каждом регионе страны, чтобы права мусульман не ущемлялись, сказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время прямой линии, сообщили российские СМИ.

"Дайте мусульманам совершать намазы, обязательную пятничную молитву в мечети. Мы многого не просим. Мы не просим в каждом регионе тысячу мечетей. Несколько мечетей в регионе надо построить, дать возможность мусульманам [молиться]", - сказал Кадыров, обращаясь к главам регионов, которые не размещают на территориях мечети.

Он отметил, что в Чечне, помимо мечетей, есть церкви, и права христиан никто не ущемляет.

"Пожалуйста, посмотрите, как мы живем в Чеченской Республике: мы строим мечети, мы строим тут и церкви. Если мы уберем тут церкви, как вам это покажется, как это будет выглядеть? Мы не говорим христианам одевать хиджабы или платки. Они, не нарушая свою культуру, религию одеваются так, как хотят, мы создаем для них условия", - добавил глава республики.