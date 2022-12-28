Анкара и Париж обсудили провокации РКК

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел в четверг телефонный разговор с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонной, сообщает пресс-служба турецкого внешнеполитического ведомства, передает Anadolu.

Стороны обсудили акты насилия, имевшие место в Париже 23 декабря.

Чавушоглу отметил, что на фоне беспорядков в Париже общественность Франции вновь увидела истинное лицо террористов YPG (боевое крыло РКК – Рабочей партии Курдистана в Сирии) и пособников этой структуры.

Глава турецкой дипломатии подчеркнул недопустимость провокаций, а также антитурецкой пропаганды и участия в ней отдельных французских политиков.