Нетаньяху назвал свою главную цель: остановить Иран

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал основные цели своего нового правительства, одной из которых является остановка ядерной программы Ирана, сообщает The Times of Israel.

По данным издания, выступая в Кнессете (парламент Израиля - ред.), Нетаньяху назвал главными целями своего правительства остановку ядерной программы Ирана, разработку государственной инфраструктуры, которая позволит соединить окраины с центром страны, и восстановление внутренней безопасности Израиля.

Премьер также отметил, что его правительство будет бороться с растущей стоимостью жизни и улучшать образование в стране. Нетаньяху пообещал сделать Израиль сильной и процветающей "мировой державой".

Ранее в четверг, 29 декабря, Кнессет большинством голосов одобрил состав нового правительства Нетаньяху. Нетаньяху в шестой раз возглавил правительство Израиля. Он занимал эту должность дольше всех остальных политиков в истории Израиля - 15 лет и 3 месяца.