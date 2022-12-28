В Украине ответили на заявление Беларуси о падении ракеты
Воздушные силы Украины отрицают свою причастность к падению обломков ракеты на территории Беларуси, заявил в комментарии РБК-Украина спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.
"Тут нечего комментировать", - сказал он.
Игнат также отверг заявления Минска о том, что на территории Беларуси упала именно украинская ракета. В то же время он напомнил, что Россия неоднократно пускала свои ракеты вдоль белорусской границы.
Сегодня Россия совершила очередную массированную ракетную атаку на Украину. После этого Беларусь заявила, что на ее территории упали обломки якобы украинской ракеты.
Позже в Беларуси выступили с заявлением, согласно которому белорусская ПВО сбила украинскую зенитную ракету С-300.