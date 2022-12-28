В Украине ответили на заявление Беларуси о падении ракеты

Игнат также отверг заявления Минска о том, что на территории Беларуси упала именно украинская ракета. В то же время он напомнил, что Россия неоднократно пускала свои ракеты вдоль белорусской границы.

"Тут нечего комментировать", - сказал он.

Воздушные силы Украины отрицают свою причастность к падению обломков ракеты на территории Беларуси, заявил в комментарии РБК-Украина спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Сегодня Россия совершила очередную массированную ракетную атаку на Украину. После этого Беларусь заявила, что на ее территории упали обломки якобы украинской ракеты.

Позже в Беларуси выступили с заявлением, согласно которому белорусская ПВО сбила украинскую зенитную ракету С-300.