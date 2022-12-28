Генпрокуратура о совершившем самосожжение «ветеране войны»

В социальных сетях распространилась информация о самосожжении якобы участника карабахской войны в Агдаше. Генеральная прокуратура Азербайджана распространила в связи с этим заявление.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, поджегший себя в Агдашской районной центральной больнице Раван Фаталиев, 1983 года рождения, не является участником войны, и ему не назначена инвалидность в связи с войной.

В ходе предварительного расследования установлено, что Р.Фаталиев совершил самосожжение в связи с выплатой пенсии, на руках и лице потерпевшего есть ожоги первой степени, состояние его удовлетворительное. В Агдашской районной прокуратуре ведется расследование.

В Генпрокуратуре вновь призывают представителей СМИ и пользователей соцсетей распространять информацию «на такие деликатные темы только после уточнений».