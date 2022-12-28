Баку и Тель-Авив обсудили открытие посольства Азербайджана в Израиле

Состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Израиля, говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Консультации состоялись в рамках рабочего визита 28-29 декабря в Израиль делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Фаризом Рзаевым. Израильскую делегацию возглавила руководитель политического директората МИД Ализа Бин-Нун.

В ходе консультаций были обсуждены текущая ситуация и перспективы развития в политической, экономической и гуманитарной сферах двусторонних отношений, практические вопросы, связанные с открытием посольства Азербайджана в Израиле.

Азербайджанская делегация также встретилась с генеральным директором МИД Израиля Алоном Ушпизом.

Кроме того, состоялась встреча между главой Азербайджанского агентства содействия развитию (AIDA) Эльмаддином Мехтиевым и заместителем главы Израильского агентства международного развития и сотрудничества (MASHAV) Авивом Эзрой.

В рамках визита в Израиль также были организованы встречи с представителями израильских образовательных и научно-исследовательских центров.