Ракетный удар России по Украине унес жизни нескольких человек
В результате массированного ракетного удара, нанесенного Россией по территории Украины в четверг, 29 декабря, погибли три человека, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщили украинские СМИ.
"Сколько беды ракеты приносят - мы, к сожалению, ощущаем это почти каждый день в том или ином регионе страны. Если мы говорим о сегодняшних обстрелах, то имеем на данный момент трех человек, которые погибли, и шесть раненых, в том числе ребенок", - сказал Монастырский.