Глава СНБО Украины предупредил: Если понадобится, украинская армия войдет в Россию

Вооруженные силы Украины могут зайти на территорию России и проводить там военные операции, если возникнет необходимость. Такое заявление сделал секретарь Службы национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

“Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы сочтем необходимым, мы там будем. И ни у кого спрашивать не будем. И все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, это чушь”, — сказал Данилов.