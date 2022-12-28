Спортсмен боролся с раком толстой кишки с 2021 года. Пеле ушел из жизни в клинике имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. 27 декабря акционер агентства спортивного менеджмента TSG Фрэнк Халид сообщил, что футболист попрощался с близкими.

На 83-м году жизни умер легенда футбола Пеле. Об этом сообщил его агент Джо Фрага изданию AP.

С конца ноября состояние Пеле ухудшалось. Ему потребовался более интенсивный уход из-за почечной и сердечной недостаточности.

В сентябре 2021-го футболист перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке, после чего ему был назначен курс химиотерапии. 3 декабря у него диагностировали респираторную инфекцию.

Пеле — единственный футболист, завоевавший три титула чемпиона мира (в 1958, 1962 и 1970 годах). Участник четырех чемпионатов мира. Лучший игрок чемпионата мира 1970 и лучший молодой игрок чемпионата мира 1958. Лучший футболист XX века по версии футбольной комиссии FIFA и лучший спортсмен XX века по версии Международного Олимпийского комитета. В составе сборной Бразилии Пеле провел 92 матча и забил 77 голов. В 1995—1998 годах занимал должность министра спорта Бразилии.