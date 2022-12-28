Кадыров «обещает» «более жестокий» этап «Возмездия» в Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров «обещает» вторую часть операции «Возмездие», которая будет «более жестокой».
«Готовимся ко второму этапу. Операция будет более жестокой, и возмездие продолжается», – угрожает Кадыров.
Кадыров впервые рассказал о «проведении военной операции «Возмездие» 28 октября. По его словам, с 25 по 27 октября на николаево-криворожском направлении участники этой «операции» «средствами огневого поражения» «уничтожили» 657 бойцов, ранили 300. Также якобы было уничтожено 40 единиц специальной военной техники.