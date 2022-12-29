Санду: у Молдовы нет никаких отношений с Россией из-за Украины

Власти Молдовы прекратили отношения с Россией после начала войны в Украине, заявила президент Молдовы Майя Санду.

"Когда мы участвовали в выборах, мы высказывались за сотрудничество и развитие отношений с Россией. Но сейчас отношения с руководством России на всех уровнях прекращены", - сказала она в эфире телеканала "Молдова-1".

По ее словам, "это произошло в связи с началом конфликта в Украине".