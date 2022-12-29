Санду: у Молдовы нет никаких отношений с Россией из-за Украины
Власти Молдовы прекратили отношения с Россией после начала войны в Украине, заявила президент Молдовы Майя Санду.
"Когда мы участвовали в выборах, мы высказывались за сотрудничество и развитие отношений с Россией. Но сейчас отношения с руководством России на всех уровнях прекращены", - сказала она в эфире телеканала "Молдова-1".
По ее словам, "это произошло в связи с началом конфликта в Украине".
Ранее Санду заявила, что власти не планируют разрывать отношения с СНГ, поскольку речь идет о сотнях соглашений, в том числе и двусторонних. По ее словам, правительство заинтересовано продолжать прагматичное сотрудничество и после того, как страна получила статус кандидата на вступление в ЕС. Однако президент Молдовы ни разу не принимала участия в заседаниях СНГ.