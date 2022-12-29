Соловьев устроил скандал из-за слов Гиркина видео
Российский пропагандист Владимир Соловьев обрушился с оскорблениями на бывшего полевого командира «ДНР» Игоря Стрелкова (Гиркина), который все более жестко критикует российские власти и военное командование в провалах российской армии в Украине.
Во время прямого эфира Соловьев начал кричать и оскорблять Гиркина.
По словам Соловьева, Гиркин не имеет права критиковать президента РФ Владимира Путина, поскольку сам в 2014 году сбежал из Славянска, а также не смог поучаствовать в боевых действиях против ВСУ осенью этого года.
"Не тебе, м***ь, продавшая честь русского офицера, грязный поганый рот открывать на верховного главнокомандующего. На русскую армию и русских солдат. Ты не смог умереть в Славянске! И ты не смог сейчас добраться до передовой! Так заткнись, м***ь!" – сыпал угрозы и оскорбления Соловьев.
В продолжение он стал пугать Запад применением Россией ядерного оружия, если они продолжат оказывать военную поддержку Украине.