Российский пропагандист Владимир Соловьев обрушился с оскорблениями на бывшего полевого командира «ДНР» Игоря Стрелкова (Гиркина), который все более жестко критикует российские власти и военное командование в провалах российской армии в Украине.

Во время прямого эфира Соловьев начал кричать и оскорблять Гиркина.