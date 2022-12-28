Фабио Капелло: День смерти Пеле – один из худших в истории футбола

День смерти трехкратного чемпиона мира Пеле стал одним из худших в истории футбола, заявил бывший тренер «Ювентуса», мадридского «Реала» Фабио Капелло.

«Это очень печально, весь мир сегодня скорбит. Пеле был потрясающим игроком, одним из лучших в истории. Я соболезную его семье и всей Бразилии. Сегодня один из худших дней в истории футбола. Я помню, как играл против него, Пеле всегда был хорош, один из лучших соперников в моей жизни», – сказал Капелло РБК.

Трехкратный чемпион мира по футболу Эдсон Арантис ду Насименту, известный как Пеле, скончался в возрасте 82 лет в больнице Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. Последние два года он боролся с раком. На счету Пеле три титула чемпиона мира (1958, 1962, 1970), 92 матча и 77 голов за сборную Бразилии. Вместе с аргентинцем Диего Марадоной Пеле был признан ФИФА лучшим футболистом XX века.