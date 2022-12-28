Убийство и самоубийство в Баку

Вечером 29 декабря в Сабунчинскую районную прокуратуру поступила информация о смерти Эльхана Алескерова, 1970 года рождения, и Махиды Асадовой, 1977 года рождения, в доме, где они жили в поселке Маштага.

В совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД Азербайджана говорится, что сотрудники прокуратуры и полиции с участием эксперта-криминалиста осмотрели место происшествия и тела, были проведены другие необходимые действия.

В ходе предварительного расследования возникли основательные подозрения в том, что Эльхан Алескеров во время ссоры, на почве личных отношений, умышленно убил супругу Махиду Асадову, используя колюще-режущий предмет, а затем совершил самоубийство, нанеся себе травмы этим же предметом.

В Сабунчинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 125 (доведение до самоубийства).