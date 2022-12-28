В Тбилиси заявили, что освобождение Саакашвили представляет риск для Грузии
Нахождение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на свободе несет в себе риски для стабильности страны, считает глава правящей партии Грузии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.
"Конечно же, нахождение Михаила Саакашвили на свободе содержит риски, однако, если такой вариант рассмотреть теоретически, мы так или иначе ответственны перед нашим обществом за то, чтобы не допустить беспорядки в этой стране ни в коем случае", - сказал Кобахидзе в интервью грузинскому телеканалу Imedi.
На вопрос журналиста о возможном помиловании Саакашвили президентом Грузии Саломе Зурабишвили, Кобахидзе ответил, что тут шансы равны. Президент находится под "воздействием". Она может освободить Саакашвили, однако должна знать о последствиях, с которыми ей придется столкнуться со стороны грузинского общества.
Ранее эксперты неправительственной организации "Эмпатия" обнаружили в организме Саакашвили тяжелые металлы, в том числе следы ртути. По их данным, у политика выявлено десять диагнозов, которые несовместимы с тюремным заключением. Позиция властей Грузии заключается в том, что Саакашвили симулирует и зачастую сам наносит себе вред, чтобы требовать выезда за границу и избежать тюремного срока.