Фуад Мурадов созвал видеоконференцию с азербайджанцами из 63 стран

Государственный комитет по работе с диаспорой организовал по случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года праздничную видеоконференцию под названием «Будем едины и солидарны!».

Председатель Госкомитета коснулся нового и важного этапа в области диаспорального строительства, начавшегося в соответствии с рекомендациями президента Ильхама Алиева на состоявшемся в Шуше V Съезде Победы азербайджанцев мира. Было привлечено внимание к целям и задачам, стоящим перед азербайджанскими общинами за рубежом, выражена признательность диаспоре в пропаганде сложившихся на Южном Кавказе политических реалий.

Представители диаспоральных организаций поздравили президента И.Алиева с днем рождения, поблагодарили главу государства за чуткое отношение к азербайджанцам мира и заявили о своей политической поддержке.

На встрече говорилось о расширении возможностей координированной деятельности диаспоры, были намечены цели в новом году. За пропаганду азербайджанского языка и культуры в зарубежных странах, важный вклад в деятельность азербайджанской диаспоры, плодотворную работу в области развития двусторонних и многосторонних связей Азербайджане на международной арене группа членов диаспоры была награждена медалью «За заслуги в диаспорской деятельности»…