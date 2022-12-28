Российский военный: после приезда в Бахмут Зеленского украинцы стали воевать с новой силой

Продолжаются ожесточенные бои на Бахмутском направлении. The Insider со ссылкой на российские телеграм-каналы пишет, что под Бахмутом в наступление идет ЧВК «Вагнер». На восточных окраинах города пытаются атаковать ВСУ.

Российский военный, который находится под Бахмутом, рассказал о больших потерях в его подразделении. Он уточнил, что погибли около 40% его сослуживцев. По словам военного, после приезда в Бахмут Владимира Зеленского ВСУ стали воевать с новой силой. «Как будто им какой-то святой воды для храбрости привезли», – говорит он.

По словам мужчины, если бы на позиции российских военных приехал Владимир Путин, это бы их тоже мотивировало.