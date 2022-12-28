Российские войска готовятся к «решительным действиям» в Луганской области, заявили эксперты американского Института изучения войны (ISW).

По их данным, россияне продолжают перебрасывать на Луганщину технику и живую силу, включая подразделения ВДВ, выведенные с правого берега Днепра в Херсонской области. Аналитики ISW также отмечают, что в боях в Луганской области ВС РФ используют термобарические артиллерийские снаряды.

Кроме того, 26 декабря украинская разведка сообщила о назначении нового командующего Западным военным округом России. Подразделения ЗВО составляют костяк сил РФ, действующих в Луганской области. Все это, по мнению аналитиков, указывает на то, что Луганскому направлению российское военное руководство сейчас придает особое значение. РФ может готовиться здесь к крупной наступательной операции или к тому, чтобы отбить потенциальную атаку ВСУ, а потом, воспользовавшись ослаблением противника, перейти в наступление, делают вывод в ISW.