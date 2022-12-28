Зеленский: Ракетные удары России закончатся трибуналом
В видеообращении в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с каждым ракетным ударом Россия только глубже загоняет себя в тупик.
"Ракет у них становится все меньше. В то же время статус крупнейшего террориста в мире еще долго будет иметь последствия для России и ее граждан. И каждая ракета только закрепляет, что все это должно завершиться трибуналом. Вот так и будет", - заявил Зеленский.
"И при всех ударах каждый день государство работает. Офис, Кабмин – все работают", - добавил он.
Президент поблагодарил всех бойцов Воздушных сил, украинской ПВО, которые успешно отразили очередную российскую атаку.
"Сбиты 54 ракеты, 11 ударных дронов. К сожалению, есть и несколько попаданий. Наши энергетики, ремонтные бригады в течение дня делают все, чтобы украинцы как можно меньше ощутили последствия удара террористов", - сказал глава государства.
По словам президента, сегодня он провел экономическое и оборонное совещания для того, чтобы у украинских защитников было больше оружия и дронов.