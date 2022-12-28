Китайский истребитель устроил провокацию против американского самолета

Американские военные сообщили об инциденте с участием американского самолета-разведчика и китайского истребителя. Reuters сообщает, что инцидент произошел на прошлой неделе в международном воздушном пространстве над Южно-Китайским морем.

21 декабря к американскому самолету RC-135 ВВС приблизился на опасно близкое расстояние (6 метров) истребитель J-11 ВМС Китая. Чтобы не столкнуться с ним, американский самолет был вынужден совершить маневр уклонения.

США указывают на все более опасное поведение китайских военных самолетов. В заявлении объединенного Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США (USPACOM) отмечается, что «USPACOM привержен свободе и открытости Индо-Тихоокеанского региона» и что американские самолеты и корабли «будут продолжать действовать в международном воздушном пространстве и международных водах с должным учетом безопасности всех судов и самолетов, в соответствии с международным правом».