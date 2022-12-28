Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 01:44

Илон Маск, основатель и владелец компаний электрокаров Tesla и аэрокосмической SpaceX в 2021 году был признан журналом Time «Человеком года». Журнал написал, что «Маск является человеком, который старается спасти нашу планету и найти новую, которую можно было бы освоить». В 2022 году тот же Time опубликовал имена 100 самых влиятельных людей планеты, и я не нашел ни в одном из разделов имени мультимиллиардера и до недавнего прошлого самого богатого человека на земле, Илона Маска. Ни среди Титанов, ни среди Созидателей, ни среди Провидцев. Нигде.

В конце года мне попалась весть о том, что Time назвал его «the Most Exhausting Person of 2022» – «самым утомительным человеком года». В течение ряда лет – с 2016 по 2020 этот почетный титул принадлежал экс-президенту США Дональду Трампу. Конечно, это оказалось шуткой, принадлежащей Энди Боровитцу, известному сатирическому автору из журнала The New Yorker. Шутка или нет, но Маск действительно сильно утомил многих. Он, как пишет NBC, «стал анти-героем корпоративной Америки». Впрочем, наверное, не только корпоративной, но и всей остальной. Американский бизнес всегда считал, что настоящими героями страны являются те, кто олицетворяет свободу. Но приобретение Маском социальной платформы Twitter демонстрирует нечто прямо противоположное. С первых же дней он принялся увольнять топ-менеджеров компании, распустил весь совет Twitter, став его единственным членом и председателем.

Его увольнение сотен работников имело такой деморализующий эффект на сотрудников, что, как пишет NBC, одного из них вырвало прямо в зале заседаний. Маск направил сотрудникам компании эмейл, в котором объяснил, что все должны трудиться в поте лица своего (вольный перевод с «extremely hardcore»), и если кто-то не подчинится новым правилам, то будет уволен в течение трех месяцев. Тысячи не захотели ждать так долго и уволились сразу же. Новый хозяин запретил дистанционную работу, которая была общепринятой, особенно после наступления пандемии коронавируса. Как пишет Bloomberg, Маск намерен установить 80-часовую рабочую неделю вместо обычной 40-й. Он поднял подписку, изменил контент модерации и попытался резко снизить расходы. Чтобы обеспечить hardcore, в ряде помещений в офисе Twitter были установлены кровати. Сначала там положили матрасы или занавесили окна. Об этом сначала сообщил Forbes, а затем дополнила BBC, которая разместила несколько фотографий коек рядом со столиками с компьютерами (до этого, как сообщается, сотрудники довольствовались спальными мешками). Узнав об этом, городской департамент Сан-Франциско начал проверку. Макс возмутился, назвал это «наездом» на его компанию. Он написал, что совет города «атакует компании, которые просто предоставляют отдых уставшим работникам». На самом деле эти слова – чистое лукавство. Маск просто хочет выжать из своих работников все соки. Купив за 44 миллиарда Twitter в конце октября, он объявил, что компания ежедневно теряет до 4 миллионов долларов и работа в стиле hardcore – единственный способ повысить доходы.

Но по словам Маска деньги не интересуют его в первую очередь. Он говорит, что главная его цель было предоставить американцам «право Первой поправки». То есть конституционное право на свободу слова. И одним из первых его решений стала активация аккаунта Дональда Трампа, которому было запрещено использовать Twitter после той провокационной роли, которую он сыграл 6 января 2021 года, когда его сторонники штурмом вяли Капитолий. В середине декабря Илон Маск запустил голосование: «Должен ли я уйти с поста главы Twitter?» В нем приняли участие 12 миллионов человек и 57,5% ответили положительно. Илон пообещал уйти, если большинство будет против, но своего обещания не сдержал. Сейчас он говорит: «Я должен дождаться, когда появится дурак, который возьмет на себя эту миссию». Что же произошло с Маском? В Америке признают, что его вклад в технологию и науку был беспрецедентным, но эксцентричная натура подорвала его репутацию. Он начал распространять откровенную дезинформацию в социальных сетях, стал сражаться не на жизнь, а на смерть с другими успешными предпринимателями (например, с хозяином Amazon Джеффом Безосом), наконец внимание нации привлекла его противоречивая семейная жизнь.

О таких личностях Эрик Адамс, бывший полицейский, ныне мэр Нью-Йорка сказал так: «Среди чрезвычайно амбициозных людей есть тенденция вести себя исключительно глупо, задирать нос и презирать стандарты поведения. Они могут ехать на роликах по коридорам компании и кричать всем: «Посмотрите на меня – мне плевать на всех». Да, речь идет, конечно, об Илоне Маске, который просто зарвался. В последнее время Маска все чаще сравнивают с Трампом – такая же непримиримость, та же самоуверенность в собственной правоте, то же нежелание слушать других. Ничем хорошим это кончиться не может. «Планы Маска, связанные с Twitter показывают, что он теряет фокус на том, что принесло ему наибольший успех», - пишет журналист Алехандро де ла Граса. – В прошлом году казалось, что Маск преодолел земную гравитацию – цены на акции Tesla взлетели до небес, его компания SpaceX добилась контракта с NASA о полете человека на Луну – впервые за десятилетия».