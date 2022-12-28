Сердар Кылыч: нормализация отношений с Турцией приведет к благосостоянию Армении

«Страны региона должны решать свои проблемы по собственной инициативе и брать на себя ответственность за них. На данный момент мы вместе со спецпредставителем Армении Рубеном Рубиняном пытаемся делать именно это», - сказал Кылыч, слова которого передает Радио Свобода.

Кылыч коснулся и процесса между Арменией и Азербайджаном. По его мнению, в случае взаимного понимания и учета долгосрочных интересов обеих сторон, существующие проблемы будут преодолены: «Мы должны признать, что положительный сдвиг в одном из процессов положительно влияет на другой процесс, и точно так же отрицательное развитие в одном из процессов влияет на другой. Эти два процесса протекают по отдельности, но невозможно их полностью отделить друг от друга».

Сердар Кылыч также подчеркнул, что в очень короткие сроки начнутся двусторонние авиаперевозки грузов между Арменией и Турцией.

По словам турецкого спецпосланника, если ожидается повышение уровня жизни и благосостояния населения Армении, то путь к этому – нормализация отношений между Турцией и Арменией.